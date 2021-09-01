Нардеп Железняк: Кабмін потайки почав конкурс до Ради громадського контролю Бюро економічної безпеки

Кабінет міністрів потайки почав відбір до Ради громадського контролю за діяльністю Бюро економічної безпеки.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За його словами, 18 серпня Кабмін ухвалив постанову, якою затвердив порядок формування Ради громадського контролю з щонайменше пʼятиденним строком подачі документів та скоротив термін подачі документів на перший конкурс до трьох днів.

Після цього на сайті Кабміну з’явилося оголошення про початок конкурсу та подачу документів з 30 серпня до 18:00 1 вересня. При цьому це оголошення не відображене ні у стрічці новин сайту уряд, ні на сторінках у соцмережах.

«Все – ніби і повідомили, але зайвий ніхто не знає. Мета досягнута», — підкреслив нардеп.

Він нагадав, що члени Ради громконтролю входять до конкурсної комісії з набору детективів бюро, а також до комісії, яка розбирається в справах з дисциплінарними проступками працівників БЕБ та призначає покарання.