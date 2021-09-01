Нардеп Железняк: Кабмин тайком начал конкурс в Совет общественного контроля Бюро экономической безопасности

Кабинет министров тайком начал отбор в Совет общественного контроля за деятельностью Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.

По его словам, 18 августа Кабмин принял постановление, которым утвердил порядок формирования Совета общественного контроля с минимальным сроком подачи документов в пять дней и потом сократил срок подачи документов на первый конкурс до трех дней.

После этого на сайте Кабмина появилось объявление о начале конкурса и подаче документов с 30 августа до 18:00 1 сентября. При этом, это объявление не отображено ни в ленте новостей сайта правительства, ни на страницах в соцсетях.

«Все — вроде бы как и сообщили, но и лишний никто не знает. Цель достигнута», — подчеркнул нардеп.

Он напомнил, что члены Совета общественного контроля входят в конкурсную комиссию по набору детективов Бюро, а также в комиссию, которая разбирается в делах с дисциплинарными проступками работников БЭБ и назначает наказание.