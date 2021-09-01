Голова Нацполіції Клименко призначив керівників у Харківській та Чернівецькій областях

Голова Національної поліції України Ігор Клименко призначив Станіслава Перліна начальником Головного управління Національної поліції в Харківській області.
Про це інформує пресслужба МВС.
До цього Перлін обіймав керівні посади у районних відділах органів внутрішніх справ і понад 17 років очолював Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
«Я впевнений, що новий керівник сформує надійну команду і впорається з усіма поставленими завданнями», — зазначив Клименко.
У свою чергу, Перлін запевнив, що разом із колективом харківської поліції та представниками влади забезпечить законність та правопорядок у регіоні.
Також нового керівника Головного управління Нацполіції призначили й у Чернівецькій області, там начальником став полковник поліції Руслан Дударець.
Він у 2000 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України, у 2009 році — магістратуру Академії управління МВС за спеціальністю «правознавство», кандидат юридичних наук.
З 2015 до 2017 року був заступником начальника Головного слідчого управління Нацполіції у Чернівецькій області.
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