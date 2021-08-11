Глава поліції Києва Крищенко йде у відставку

Начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко подав рапорт про відставку.

Про це він повідомив у своєму Facebook уранці 11 серпня.

За його словами, рапорт про відставку задовільнили вчора.

«Я подав рапорт про відставку. І вчора [10 серпня] його задовільнили. Більше ніж пʼять з половиною років я пліч-о-пліч провів із поліцейськими Києва. Це був непростий час постійних викликів і кризових ситуацій, інколи трагедій та невдач і часто — успіхів. Ми ніколи не ховалися і не відмовчувалися, завжди чесно і відкрито через ЗМІ розповідали про свою роботу людям», — написав Крищенко.

Зазначимо, що з початку серпня почала ширитись інформація про відставку Крищенка, але в поліції це заперечували. Крім того, 6 серпня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що начальник поліції Києва Андрій Крищенко продовжує виконувати свої обовʼязки, оскільки рішення про його відставку поки не ухвалили.