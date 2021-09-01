Звіт ООН: За останні 50 років через погодні умови загинули понад два мільйони людей

З 1970-го до 2019 року у світі через небезпечні кліматичні, метеорологічні та гідрологічна зміни загинуло понад два мільйони людей.

Про це йдеться у доповіді Всесвітньої метеорологічної організації, яка є спеціалізованою установою ООН.

За майже 50 років сталося понад 11 тисяч стихійних лих, що спричинили понад 3,64 трлн доларів збитків. Фахівці наголосили, що зміна клімату призводить до збільшення кількості екстремальних погодних явищ, які забрали життя 45% всіх зареєстрованих смертей і 74% всіх зареєстрованих економічних збитків.

Багато катастроф повʼязані з повенями — це 44%, а 17% — з тропічними циклонами.

Фахівці наголосили, що 91% з усіх смертей припадає на країни, що розвиваються.

Найбільше людей померло через:

посуху (близько 650 тисяч смертей);

шторми (понад 577,2 тисячі смерті);

повені (близько 58,7 тисячі смертей);

високі температури (понад 55,7 тисячі смертей).

Найбільші економічні збитки спричинили шторми (521 мільярд доларів) та повені (115 мільярдів доларів).