Отчет ООН: За последние 50 лет из-за погодных условий погибли более двух миллионов человек

С 1970 до 2019 года в мире из-за опасных климатических, метеорологических и гидрологических изменений погибло более двух миллионов человек.

Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации, которая является специализированным учреждением ООН.

За почти 50 лет произошло более 11 тысяч стихийных бедствий, повлекших более 3,64 ттрильйона долларов убытков. Специалисты отметили, что изменение климата приводит к увеличению количества экстремальных погодных явлений, которые унесли жизни 45% всех зарегистрированных смертей и 74% всех зарегистрированого экономического ущерба.

Многие катастрофы связанные с наводнениями — это 44%, а 17% — с тропическими циклонами.

Специалисты отметили, что 91% из всех смертей приходится на развивающиеся страны.

Больше всего людей умерло из-за:

засухи (около 650 тысяч смертей);

штормы (свыше 577,2 тысячи смерти);

наводнения (около 58,7 тысячи смертей);

высокие температуры (более 55,7 тысячи смертей).

Наибольшие экономические потери вызвали штормы (521 миллиард долларов) и наводнения (115 миллиардов долларов).