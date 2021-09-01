Reuters опублікував останню розмову Байдена з президентом Афганістану перед падінням Кабулу. Про що вони говорили

ЗМІ зʼясували подробиці останньої розмови між президентом США Джо Байденом і його колегою Ашрафом Гані перед захопленням Афганістану «Талібаном».

Так, Байден у телефонній розмові з Гані 23 липня радив говорити про успіхи в боротьбі з талібами — незалежно від того, чи є це правдою. Про це йдеться в розшифровці розмови, опублікованій агентством Reuters.

Журналісти агентства переглянули стенограму телефонної розмови президента і прослухали аудіозаписи, щоб підтвердити достовірність розмови. Відповідні матеріали на умовах анонімності надало джерело, яке не уповноважене їх поширювати.

Під час дзвінка Байден запропонував допомогу, якщо Гані зможе публічно заявити, що у нього є план контролю над ситуацією, яка розвивається в Афганістані.

«Ми продовжимо надавати безпосередню авіаційну підтримку, якщо будемо знати, який план», — сказав Байден.

Президент США також порадив Гані заручитися підтримкою могутніх афганців щодо майбутньої військової стратегії, а потім призначити відповідального за ці зусилля «воїна» і навів як приклад міністра оборони генерала Бісміллу Хана Мохаммаді.