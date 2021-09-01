Reuters опубликовал последний разговор Байдена с президентом Афганистана перед падением Кабула. О чем они говорили

CМИ выяснили подробности последнего разговора между президентом США Джо Байденом и его коллегой Ашрафом Гани перед захватом Афганистана «Талибаном».

Так, Байден в телефонном разговоре с Гани 23 июля советовал ему сообщать об успехах в борьбе с талибами — независимо от того, является ли это правдой. Это следует из расшифровки разговора, представленной агентством Reuters.

Журналисты агентства просмотрели стенограмму телефонного разговора президента и прослушали аудиозаписи, чтобы подтвердить подлинность разговора. Соответствующие материалы на условиях анонимности предоставил источник, который не уполномочен их распространять.

Во время звонка Байден предложил помощь, если Гани сможет публично заявить, что у него есть план по контролю над ситуацией, развивающейся в Афганистане.

«Мы продолжим оказывать непосредственную авиационную поддержку, если будем знать, каков план», — сказал Байден.

Президент США также посоветовал Гани заручиться поддержкой могущественных афганцев в отношении будущей военной стратегии, а затем назначить «воина» ответственным за эти усилия и привел как пример министра обороны генерала Бисмиллу Хана Мохаммади.