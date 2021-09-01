CNN: США уклали таємну угоду з талібами. Ті супроводжували в аеропорту Кабулу американців

США створили «секретні ворота» в аеропорту і «контакт-центри», щоб направляти американців для евакуації. Американці отримували повідомлення про збір в спеціальних пунктах поряд з повітряними воротами. Там таліби перевіряли їхні документи, після чого супроводжували коротким шляхом до зони проходу, яка перебувала під контролем військовослужбовців США. За один день бойовики супроводжували в аеропорт кілька таких груп. Один з військових чиновників сказав, що домовленість з талібами «красиво працювала».

Військові США уклали секретну угоду з «Талібаном» у рамках якої бойовики супроводжували американців до воріт кабульського аеропорту, аби тих евакуювали .

Інші джерела CNN розповіли, що американці в Афганістані не вірили, коли їм говорили про безпечний прохід у супроводі талібів. Багато хто думав, що вони неправильно розуміли напрямки, куди треба йти і шукали розʼяснення. Людей запевняли, що таліби дійсно дозволили їм вийти.

Зазначимо, що протягом усієї евакуації офіційні особи адміністрації Байдена підкреслювали, що таліби співпрацюють і забезпечують «безпечний прохід» для американців.