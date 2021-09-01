CNN: США заключили тайное соглашение с талибами. Те сопровождали в аэропорту Кабула американцев

Военные США заключили секретное соглашение с «Талибаном» в рамках которого боевики сопровождали американцев к воротам кабульского аэропорта, чтобы тех эвакуировали.

Об этом CNN рассказали два представителя Министерства обороны США.

США создали «секретные ворота» в аэропорту и «контакт-центры», чтобы направлять американцев для эвакуации. Американцы получали сообщение о сборе в специальных пунктах рядом с воздушными воротами. Там талибы проверяли их документы, после чего сопровождали коротким путем к зоне прохода, которая находилась под контролем военнослужащих США. За один день боевики сопровождали в аэропорт несколько таких групп. Один из военных чиновников сказал, что договоренность с талибами «красиво работала».