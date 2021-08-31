«Схеми»: Російська податкова змінила дані цивільної дружини нардепа Козака. Вона стала Жучковою

На сайті Федеральної податкової служби Росії паспорт та ідентифікаційний номер, які належать цивільній дружині народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака Наталії Лавренюк, тепер зафіксовані на імʼя Світлани Жучкової. Лавренюк разом із Козаком перебувають під санкціями України.
Про це повідомляють журналісти проєкту «Схеми».
Вони звернули увагу, що тепер в онлайн-формі Федеральної податкової для перевірки ідентифікаційних номерів громадян РФ зазначено, що ідентифікаційний номер Лавринюк, її російський паспорт та вказані в ньому персональні дані належать Світлані Петрівні Жучковій.
Однак Жучкова вказана не у всіх російських реєстрах. Так, наприклад, у реєстрі юридичних осіб Росії зазначений ідентифікаційний номер досі закріплений за Наталією Лавренюк.
На Наталію Лавренюк оформлена значна кількість нерухомості та бізнесу, зокрема квартира в Москві вартістю $13 мільйонів і частка в нафтовому бізнесі в РФ, діяльність якого і стала причиною санкцій з боку України. Журналісти звернулися через соцмережі до Лавренюк із проханням прокоментувати такі зміни, однак відповіді не отримали.
- Наталія Лавренюк – цивільна дружина нардепа Тараса Козака, яку він не декларує. Вона має громадянства України та Росії. Щодо неї, а також Віктора Медведчука й Оксани Марченко Рада нацбезпеки і оборони ввела санкції через діяльність російського «Новошахтинського нафтопереробного заводу» (це підприємство забезпечує нафтопродуктами «ДНР» і «ЛНР»).
- Тараса Козака підозрюють у державній зраді, однак не можуть знайти. Він перебуває у Білорусі начебто на лікуванні (у прокуратури інші дані). У липні 2021 року суд арештував його майно.