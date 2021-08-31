«Схеми»: Російська податкова змінила дані цивільної дружини нардепа Козака. Вона стала Жучковою

На сайті Федеральної податкової служби Росії паспорт та ідентифікаційний номер, які належать цивільній дружині народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака Наталії Лавренюк, тепер зафіксовані на імʼя Світлани Жучкової. Лавренюк разом із Козаком перебувають під санкціями України.

Про це повідомляють журналісти проєкту «Схеми».

Вони звернули увагу, що тепер в онлайн-формі Федеральної податкової для перевірки ідентифікаційних номерів громадян РФ зазначено, що ідентифікаційний номер Лавринюк, її російський паспорт та вказані в ньому персональні дані належать Світлані Петрівні Жучковій.