«Схемы»: Налоговая России изменила данные гражданской жены нардепа Козака. Она стала Жучковой

На сайте Федеральной налоговой службы России паспорт и идентификационный номер, которые принадлежат гражданской жене народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака Натальи Лавренюк, теперь зафиксировані на имя Светланы Жучковой. Лавренюк вместе с Козаком находятся под санкциями Украины.

Об этом сообщают журналисты проекта «Схемы».

Они обратили внимание, что теперь онлайн-форма Федеральной налоговой для проверки идентификационных номеров граждан РФ указывает, что идентификационный номер Лавринюк, ее российский паспорт и указанные в нем персональные данные принадлежат Светлане Петровне Жучковой.