Першим заступником нового очільника МВС Монастирського призначили заступника голови МЗС Єніна

Кабмін призначив першого заступника міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Ним став вже колишній заступник очільника МЗС Євгеній Єнін.
Про це йдеться в розпорядженні уряду № 1014-р.
«Призначити Єніна Євгенія Володимировича першим заступником міністра внутрішніх справ України з 7 вересня 2021 року», — зазначається в документі.
Євгеній Єнін у 2005—2010 роках працював у посольстві України в Молдові. Потім з 2012 до 2016 року працював у посольстві України в Італії.
У 2016 році його призначили заступником генпрокурора, а в квітні 2020 року він перейшов на роботу в МЗС — заступником міністра.
- 13 липня 2021 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав до Ради заяву про відставку. Він пробув на цій посаді з 2014 року. Зеленський запропонував фракції «Слуга народу» призначити на цю посаду голову комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського. 16 липня Верховна Рада призначила Монастирського головою МВС.
- Монастирський працював юристом, був членом конкурсної комісії з відбору керівництва Державного бюро розслідувань, а у 2019 році перед президентськими виборами Зеленський представив його як експерта з питань реформування правоохоронної системи.