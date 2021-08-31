Первым заместителем нового главы МВД Монастырского назначили заместителя главы МИД Енина

Кабмин назначил первого заместителя министра внутренних дел Дениса Монастырского. Им стал уже бывший заместитель главы МИД Евгений Енин.
Об этом говорится в распоряжении правительства № 1014-р.
«Назначить Енина Евгения Владимировича первым заместителем министра внутренних дел Украины с 7 сентября 2021 года», — отмечается в документе.
Евгений Енин в 2005-2010 годах работал в посольстве Украины в Молдове. Затем с 2012 до 2016 года работал в посольстве Украины в Италии.
В 2016 году его назначили заместителем генпрокурора, а в апреле 2020 года он перешел на работу в МИД — заместителем министра.
- 13 июля 2021 года министр внутренних дел Арсен Аваков подал в Раду заявление об отставке. Он пробыл на этой должности с 2014 года. Зеленский предложил фракции «Слуга народа» назначить на эту должность председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. 16 июля Верховная Рада назначила Монастырского главой МВД.
- Монастырский работал юристом, был членом конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований, а в 2019 году перед президентскими выборами Зеленский представил его как эксперта по вопросам реформирования правоохранительной системы.