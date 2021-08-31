ЄС погодився на консультації з Україною з приводу «Північного потоку — 2»

«Ми направили нашим українським колегам відповідь, в якій висловили готовність обговорювати і продовжувати постійний діалог з питань, повʼязаних з енергетикою. Ми перебуваємо в постійному контакті з українською владою з багатьох питань, зокрема, з питань енергетики та з нетерпінням чекаємо можливості обговорити з нашими українськими колегами, як найкраще виконати їх прохання щодо консультацій», — підкреслили там.

Також у Єврокомісії наголосили, що ЄС, як і раніше, надає великого значення енергетичній безпеці України і готовий обговорювати будь-які питання, які хвилюють Україну.