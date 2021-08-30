Politico: Військове керівництво США майже за добу до теракту в аеропорту Кабулу знало про підготовку нападу

Вище військове керівництво США за добу до теракту в аеропорту Кабулу мало інформацію про можливий напад смертника.

Про це повідомляє Politico.

25 серпня військове керівництво США зібралося для обговорення можливого теракту в Афганістані. За даними видання, у Пентагоні в середу, о 08:00 за місцевим часом (16:30 в Кабулі) міністр оборони США Ллойд Остін наказав топчиновникам відомства по всьому світу підготуватися до неминучої «події з масовими жертвами».

Під час зустрічі голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив про важливі розвіддані, які вказують на те, що філія «Ісламської держави» в Афганістані планувала «комплексний напад».

Контрадмірал Пітер Васелі, командувач американських військ в Афганістані, і генерал-майор Крістофер Донахʼю, командувач 82-ї повітряно-десантної дивізії дзвонили з Кабулу і повідомили, що ворота Еббі (Abbey Gate), де було вказано зібратися американським громадянам, щоб потрапити в аеропорт, являють собою «найвищий ризик», і докладно розповіли про свої плани щодо захисту аеропорту.