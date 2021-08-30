Politico: Военное руководство США почти за сутки до теракта в аэропорту Кабула знало о готовящемся нападении

Высшее военное руководство США за сутки до теракта в аэропорту Кабула располагало информацией о возможном нападении смертника.

Об этом сообщает Politico.

25 августа военное руководство США собралось для обсуждения возможного теракта в Афганистане. По данным издания, в Пентагоне в среду, в 08:00 по местному времени (16:30 в Кабуле) министр обороны США Ллойд Остин приказал топ-чиновникам ведомства по всему миру подготовиться к неизбежному «событию с массовыми жертвами».

Во время встречи глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил о «важных» разведданных, которые указывали на то, что филиал «Исламского государства» в Афганистане планировал «комплексное нападение».

Контр-адмирал Питер Васели, командующий американскими войсками в Афганистане, и генерал-майор Кристофер Донахью, командующий 82-й воздушно-десантной дивизией звонили из Кабула и сообщили, что ворота Эбби (Abbey Gate), где было указано собраться американским гражданам, чтобы попасть в аэропорт, являют собой «самый высокий риск», и подробно рассказали о своих планах по защите аэропорта.