З початку пандемії МАУ виплатила $44 млн пасажирам за скасовані рейси. Борги ще є

З початку пандемії коронавірусу авіакомпанія МАУ виплатила своїм пасажирам за скасовані рейси $44 мільйони. У перевізника залишилися борги і він продовжує виплати компенсацій.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів президент МАУ Євген Дихне.

«З початку пандемії — 44 мільйони доларів. Скільки ще потрібно виплатити — не можу відповісти, обробляємо заявки в міру їх надходження, це динамічний процес», — сказав він, додавши, що держава так і не розрахувалася з МАУ за евакуаційні рейси під час пандемії.

Дихне, однак, зазначив, що сьогодні компанія економічно виглядає краще, ніж в 2019 році. За перше півріччя прибуток МАУ склав 21,7 мільйона гривень.

«Головне завдання бізнесу в такий період — оптимізація витрат, тому що доходи не гарантовані. Реструктуризація заборгованості [компанії] знаходиться за дужками цього показника, а оптимізація штату — частина процесу. Це парадоксально, але ми економічно виглядаємо зараз краще, ніж у 2019 році, бо не виконуємо збиткових рейсів, і тому що оптимізували кости. Великий вплив на цей процес зробило партнерське ставлення лізингодавців і перехід на power by hour. Вони прекрасно розуміють, що ми з ними в одному човні», — сказав Дихне.