Українська авіакомпанія МАУ планує відновити далекомагістральні рейси в 2022 році.
Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів президент МАУ Євген Дихне.
За його словами, в квітні цього року відновлення далекомагістральних рейсів не відбулося через низький темп вакцинації населення країни і закриті кордони на той момент.
«Проте ми будуємо обнадійливі плани на весняно-літню навігацію вже 2022 року, зокрема і з відновлення далекомагістральної програми. По-перше, все найстрашніше вже позаду, і ми вже психологічно готові до будь-яких викликів. По-друге, українці ніколи не були основними нашими клієнтами на лонгхолах. Ми виходимо з поступового відкриття кордонів європейцями і східними державами, куди ми літаємо», — сказав Дихне.
За його прогнозами, МАУ може вийти на доковідний рівень по польотах до 2024 року.
- У грудні Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» попросила президента Володимира Зеленського надати підтримку компанії через збитки, повʼязані з коронавірусом. МАУ просила списати борги або надати кредит до відновлення регулярних авіаперевезень. Дихне говорив, що держава не допомагала авіакомпанії.
- За словами Дихне, МАУ заборгувала «Украероруху» і аеропорту «Бориспіль» понад 2 мільярди гривень.