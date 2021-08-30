«Цифри динамічні». Глава МАУ Дихне розповів про борги авіакомпанії та можливі шляхи їх погашення

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заборгувала «Украероруху» та аеропорту «Бориспіль» понад 2 мільярди гривень.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів президент «МАУ» Євген Дихне.

За інформацією Forbes, в кінці 2020 року борг МАУ перед аеропортом «Бориспіль» становив 500 мільйонів гривень, а перед «Украерорухом» — 1,3 мільярда. «Оскільки оскаржувані заборгованості знаходяться в судах — цифри динамічні. Це комплекс позовів — десь ми відповідачі, десь позивачі. Усі суми, які ми не оскаржуємо, ми платимо. Думаю, порядки такі, як ви назвали», — пояснив Дихне.

Гендиректор МАУ не зміг розкрити суть судового спору, пояснивши, що юридична позиція компанії сформувалася до його приходу на посаду. «Знаю тільки, що оскаржується економіка тарифу», — додав він.

Попри ситуацію з боргами, Дихне наполягає, що фінансове становище МАУ «максимально стійке і ефективне». Щодо шляхів виходу із ситуації, то найкращим рішенням дихне бачить реструктуризацію боргів на «осяжний період».

«Це світова практика і найцивілізованіше рішення. Про списання, звичайно, мова не йде. Ви знаєте, що я керував «Борисполем», а пізніше був першим заступником. Я прекрасно розумію, що аеропорт — не благодійна організація, як, власне, і «Украерорух», — пояснив глава МАУ.