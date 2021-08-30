Украинская авиакомпания МАУ планирует восстановить дальнемагистральные рейсы в 2022 году.

Об этом в интервью «Бабелю» рассказал президент МАУ Евгений Дыхне.

По его словам, в апреле этого года возобновления дальнемагистральных рейсов не произошло из-за низкого темпа вакцинации населения страны и закрытых границ на тот момент.

«Тем не менее, мы строим обнадеживающие планы на весенне-летнюю навигацию уже 2022 года, в том числе, по восстановлению дальнемагистральной программы. Во-первых, все самое страшное уже позади, и мы уже психологически готовы к любым вызовам. Во-вторых, украинцы никогда не были основными нашими клиентами на лонгхоллах. Мы исходим из постепенного открытия границ европейцами и восточными государствами, куда мы летаем», — сказал Дыхне.

По его прогнозам, МАУ может выйти на доковидный уровень по полетам к 2024 году.