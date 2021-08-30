С начала пандемии МАУ выплатила $44 млн пассажирам за отмененные рейсы. Долги еще есть

С начала пандемии коронавируса авиакомпания МАУ выплатила своим пассажирам за отмененные рейсы $44 миллиона. У перевозчика остались долги и он продолжает выплаты компенсаций.

Об этом в интервью «Бабелю» рассказал президент МАУ Евгений Дыхне.

«С начала пандемии — 44 миллиона долларов. Сколько еще нужно выплатить — не могу ответить, обрабатываем заявки по мере поступления, это динамичный процесс», — сказал он, добавив, что государство так и не рассчиталось с МАУ за эвакуационные рейсы во время пандемии.

Дыхне, однако, отметил, что сегодня компания экономически выглядит лучше, чем в 2019 году. За первое полугодие прибыль МАУ составила 21,7 миллиона гривен.

«Главная задача бизнеса в такой период — оптимизация расходов, потому что доходы не гарантированы. Реструктуризация задолженности [компании] находится за скобками этого показателя, а оптимизация штата — часть процесса. Это парадоксально, но мы экономически выглядим сейчас лучше, чем в 2019 году, потому что не выполняем убыточных рейсов, и потому что оптимизировали косты. Большое влияние на этот процесс оказало партнерское отношение лизингодателей и переход на power by hour. Они прекрасно понимают, что мы с ними в одной лодке», — сказал Дыхне.