Каньє Вест звинуватив свій лейбл у неузгодженому релізі нового альбому — попри кілька його презентацій

Американський репер Каньє Уест звинуватив компанію Universal Music в тому, що вона випустила його новий альбом Donda без відома артиста і заблокувала слухачам доступ до однієї з пісень.

Про це музикант повідомив у Instagram.

За твердженням музиканта, компанія заблокувала доступ до треку Jail 2, записаному спільно з Мерліном Менсоном і репером DaBaby. Останній опинився в центрі гомофобного скандалу, коли під час виступу на фестивалі Rolling Loud в Маямі попросив підняти телефони вгору тих, «у кого немає ВІЛ/СНІД і хто не займаєтеся одностатевим сексом на парковці». Пізніше стало відомо, що трек вже доступний до прослуховування.

10-й альбом Веста вийшов напередодні, 29 серпня. Спочатку очікувалося, що платівка побачить світ 23 липня. Потім її появу кілька разів переносили. За цей час репер встиг поселитися на стадіоні в Атланті, щоб закінчити альбом, провів чотири презентації своєї нової роботи і випустив колонку для реміксів.