На аукціон за $1 мільйон виставили прототип кросівок Nike Air від Каньє Веста

На аукціоні Sotheby`s виставили на продаж прототип кросівок Каньє Веста, які були випущені в колаборації з компанією Nike. Ідеться про перші Nike Air Yeezy 1.

Як повідомляє Reuters, ціна пари 2008 року випуску буде вищою за $1 мільйон. Кросівки мають всі шанси стати найдорожчими з коли-небудь проданих.

Nike Air Yeezy 1 — перші кросівки Веста, створені в колаборації з Nike. Вони увійшли в історію моди, після того як Вест вийшов у них на 50-й щорічній премії «Греммі». Це була одна з перших колаборацій спортивного бренду з людиною не із світу спорту.

Пропонувати ціну колекціонери зможуть з 16 до 21 квітня. У цей час пара буде виставлена в Гонконгському виставковому центрі.