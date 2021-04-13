На аукцион за $1 миллион выставили прототип кроссовок Nike Air от Канье Уэста

На аукционе Sotheby`s выставили на продажу прототип кроссовок Канье Уэста, которые были выпущены в коллаборации с компанией Nike. Речь о первых Nike Air Yeezy 1.

Как сообщает Reuters, цена пары 2008 года выпуска будет выше $1 миллиона. Кроссовки имеют все шансы стать самыми дорогими из когда-либо проданных.

Nike Air Yeezy 1 — первые кроссовки Уэста, созданные в коллаборации с Nike. Они вошли в историю моды, после того как Уэст вышел в них на 50-й ежегодной премии «Грэмми». Это была одна из первых коллабораций спортивного бренда с человеком не из мира спорта.

Предлагать цену коллекционеры смогут с 16 до 21 апреля. В это время пара будет выставлена в Гонконгском выставочном центре.