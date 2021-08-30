Канье Уэст обвинил свой лейбл в несогласованном релизе нового альбома — несмотря на несколько его презентаций

Американский рэппер Канье Уэст обвинил компанию Universal Music в том, что она выпустила его новый альбом Donda без ведома артиста и заблокировала слушателям доступ к одной из песен.

Об этом музыкант сообщил в Instagram.

По утверждению музыканта, компания заблокировала доступ к треку Jail 2, записанному совместно с Мэрилином Мэнсоном и рэппером DaBaby. Последний оказался в центре гомофобного скандала, когда во время выступления на фестивале Rolling Loud в Майами попросил поднять телефоны вверх тех, «у кого нет ВИЧ/СПИД и кто не занимается однополым сексом на парковке». Позже стало известно, что трек уже доступен к прослушиванию.

10-й альбом Уэста вышел накануне, 29 августа. Изначально ожидалось, что пластинка увидит свет 23 июля. Затем ее появление несколько раз переносили. За это время рэппер успел поселиться на стадионе в Атланте, чтобы закончить альбом, провел четыре презентации своей новой работы и выпустил колонку для ремиксов.