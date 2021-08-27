«Немає і бути не може». Глава МЗС про відносини України з «Талібаном»

В України немає і не може бути жодних дипломатичних чи інших відносин з радикальним рухом «Талібан».

Таку позицію висловив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Зараз відносин з талібами немає і бути не може, тому що більшістю країн світу ця організація визнана терористичною. Ми не підтримуємо дипломатичних звʼязків з ними, але безумовно заради життя і безпеки громадян [готові до певної взаємодії], щоб координувати евакуацію. Але це жодним чином не свідчить про їх міжнародне визнання», — сказав дипломат.