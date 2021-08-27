«Немає і бути не може». Глава МЗС про відносини України з «Талібаном»

В України немає і не може бути жодних дипломатичних чи інших відносин з радикальним рухом «Талібан».
Таку позицію висловив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу «Україна 24».
«Зараз відносин з талібами немає і бути не може, тому що більшістю країн світу ця організація визнана терористичною. Ми не підтримуємо дипломатичних звʼязків з ними, але безумовно заради життя і безпеки громадян [готові до певної взаємодії], щоб координувати евакуацію. Але це жодним чином не свідчить про їх міжнародне визнання», — сказав дипломат.
Він зазначив, що зараз іноземні війська покидають аеропорт в Кабулі, тому немає чіткого розуміння, хто саме контролює його — таліби чи сили Туреччини.
«Наразі відповіді на це питання немає. Але ми знайдемо її для того, щоб вивезти всіх громадян України, які потребують цього», — додав міністр.
25 серпня Туреччина почала виведення з Афганістану свого військового контингенту, який перебуває в країні з 2002 року в рамках мандату ООН і НАТО. А Реджеп Таїп Ердоган заявив, що готовий співпрацювати з «Талібаном» для того, щоб «захистити інтереси Анкари».
- Нещодавно начальник Генштабу Великої Британії Нік Картер заявив, що «Талібан» сьогодні може бути зовсім іншим, ніж 20 років тому. Він припускає, що їм можна «дати шанс» хоча б тому, що вони вперше заявили про те, що стануть публічними та вийдуть з тіні.
- Услід за главою Генштабу премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що «висновки щодо талібів треба робити з огляду на їхні дії, а не слова».
- А голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС «доведеться говорити» з лідерами фундаменталістського ісламістського руху «Талібан», який фактично захопив владу в Афганістані. Утім, це не означає офіційного визнання їхнього правління.