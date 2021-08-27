«Нет и быть не может». Глава МИД об отношениях Украины с «Талибаном»

У Украины нет и не может быть никаких дипломатических или иных отношений с радикальным движением «Талибан».

Такую позицию высказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

«Сейчас отношений с талибами нет и быть не может, потому что большинством стран мира эта организация признана террористической. Мы не поддерживаем дипломатических связей с ними, но безусловно ради жизни и безопасности граждан [готовы к определенному взаимодействию], чтобы координировать эвакуацию. Но это никоим образом не свидетельствует об их международном признании», — сказал дипломат.