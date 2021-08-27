«Нет и быть не может». Глава МИД об отношениях Украины с «Талибаном»

У Украины нет и не может быть никаких дипломатических или иных отношений с радикальным движением «Талибан».
Такую позицию высказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».
«Сейчас отношений с талибами нет и быть не может, потому что большинством стран мира эта организация признана террористической. Мы не поддерживаем дипломатических связей с ними, но безусловно ради жизни и безопасности граждан [готовы к определенному взаимодействию], чтобы координировать эвакуацию. Но это никоим образом не свидетельствует об их международном признании», — сказал дипломат.
Он отметил, что сейчас иностранные войска покидают аэропорт в Кабуле, поэтому нет четкого понимания, кто именно контролирует его — талибы или силы Турции.
«Сейчас ответа на этот вопрос нет. Но мы найдем его для того, чтобы вывезти всех граждан Украины, которые нуждаются в этом», — добавил министр.
25 августа Турция начала вывод из Афганистана своего военного контингента, который находится в стране с 2002 года в рамках мандата ООН и НАТО. А Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов сотрудничать с «Талибаном» для того, чтобы «защитить интересы Анкары».
- Недавно начальник Генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что «Талибан» сегодня может быть совсем иным, чем 20 лет назад. Он предполагает, что им можно «дать шанс» хотя бы потому, что они впервые станут публичными и выйдут из тени.
- Следом за главой Генштаба премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что «выводы о талибах надо делать с учетом их действий, а не слов».
- А глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС «придется говорить» с лидерами фундаменталистского исламистского движения «Талибан», который фактически захватил власть в Афганистане. Впрочем, это не означает официального признания их правления.