Їхав у Відень, а опинився в Монако. Прокуратура вимагає змінити запобіжний захід для ексміністра Рудьковського

Офіс генпрокурора просить суд змінити запобіжний захід підозрюваному у справі про викраденні Олега Семінського ексміністру транспорту і зв’язку часів Януковича Миколі Рудьковському.
Річ у тім, що підозрюваний поїхав у Монако замість того, аби лікуватися у Відні, повідомляє УП.
Рудьковського підозрюють в організації викрадення і тортур глави компанії «Нафтогазвидобування» і за цією справою він має перебувати під домашнім арештом. Але зараз прокуратура клопотає про зміну запобіжного заходу з нічного домашнього арешту на тримання під вартою.
Таке рішення ухвалили через порушення підозрюваним умов дозволу прокурора на виїзд за кордон — йому дозволили полетіти у Відень, але той опинився в Монако і прокуратура підтвердила цю інформацію.
Нагадаємо, на початку липня Рудьковському змінили запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт у зв’язку з наявністю у нього низки хронічних захворювань. Він звернувся з клопотанням про надання дозволу на виїзд в Австрію для обстеження і лікування з 5 до 21 серпня 2021 року.
Потребу виїзду він мотивував рекомендаціями лікарів і відсутністю в Україні необхідного медичного обладнання та фахівців. Цей дозвіл він отримав.
- 25 лютого Офіс генпрокурора заявив про вручення підозр пʼятьом особам у справі про викрадення голови компанії «Нафтогазвидобування» Олега Семінського, який тепер є депутатом «Слуги народу». За даними слідства, організатором злочину був його колишній партнер по бізнесу, народний депутат кількох скликань, колишній міністр транспорту і зв’язку Микола Рудьковський.
- Згідно з матеріалами слідства, у 2012 році керівника «Нафтогазвидобування» викрали і понад три роки незаконно утримували в нелюдських умовах. Його систематично катували, а від родичів вимагали сплатити $200 тисяч «боргу».