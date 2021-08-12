Офіс генпрокурора пояснив, чому фігурант кримінальної справи ексміністр Рудьковський перебуває в Австрії

Офіс генпрокурора дозволив підозрюваному у справі про викраденні Олега Семінського ексміністру транспорту і зв’язку часів Януковича Миколі Рудьковському пройти обстеження у Відні.
За їхніми даними, 12 серпня колишній урядовець має повернутися в Україну. Однак наразі Офіс генпрокурора обіцяє перевірити інформацію ЗМІ про те, що Рудьковського помітили в Монако, пише «Економічна правда».
На початку липня Рудьковському змінили запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт у зв’язку з наявністю у нього низки хронічних захворювань. Він звернувся з клопотанням про надання дозволу на виїзд в Австрію для обстеження і лікування з 5 до 21 серпня 2021 року.
Потребу виїзду він мотивував рекомендаціями лікарів і відсутністю в Україні необхідного медичного обладнання та фахівців. Цей дозвіл він отримав.
«Офіс генерального прокурора наразі перевіряє інформацію про перебування підозрюваного на території Князівства Монако, поширену в засобах масової інформації. За даними сторони захисту, підозрюваний сьогодні ввечері має прибути в Україну та з’явитися до прокурора і слідчого», — пояснили в Офісі генпрокурора.
Якщо виявиться, що він порушив домовленість, йому посилять запобіжний захід.
Напередодні ввечері член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко написав у Telegram, що Рудьковського «виявили в Монако».
Однак сам Рудьковський повідомив, що перебуває в Австрії та повертається в Україну.
«Оскільки вчора ввечері від журналістів пролунали звинувачення на мою адресу щодо місця перебування, вважаю за необхідне повернутися з Відня на батьківщину. Я — найбільш зацікавлена людина встановити правду у справі рейдерства», — написав він.
- 25 лютого Офіс генпрокурора заявив про вручення підозр пʼятьом особам у справі про викрадення голови компанії «Нафтогазвидобування» Олега Семінського, який тепер є депутатом «Слуги народу». За даними слідства, організатором злочину був його колишній партнер по бізнесу, народний депутат кількох скликань, колишній міністр транспорту і зв’язку Микола Рудьковський.
- Згідно з матеріалами слідства, у 2012 році керівника «Нафтогазвидобування» викрали і понад три роки незаконно утримували в нелюдських умовах. Його систематично катували, а від родичів вимагали сплатити $200 тисяч «боргу».