Офис генпрокурора объяснил, почему фигурант уголовного дела экс-министр Рудьковский находится в Австрии

Офис генпрокурора позволил подозреваемому по делу о похищении Олега Семинского экс-министру транспорта и связи времен Януковича Николаю Рудьковскому пройти обследование в Вене.
По их данным, 12 августа бывший чиновник должен вернуться в Украину. Впрочем, Офис генпрокурора обещает проверить информацию СМИ о том, что Рудьковского заметили в Монако, пишет «Экономическая правда».
В начале июля Рудьковскому изменили меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест в связи с наличием у него ряда хронических заболеваний. Потом он обратился с ходатайством о предоставлении разрешения на выезд в Австрию для обследования и лечения с 5 по 21 августа 2021 года.
Необходимость выезда он мотивировал рекомендациями врачей и отсутствием в Украине необходимого медицинского оборудования и специалистов. Это разрешение он получил.
«Офис генпрокурора проверяет информацию о пребывании подозреваемого на территории Княжества Монако, распространенную в средствах массовой информации. По данным стороны защиты, подозреваемый сегодня вечером должен прибыть в Украину и намерен прийти к прокурору и следователю», — пояснили в Офисе генпрокурора.
Если окажется, что он нарушил договоренность, тогда ему усилят меру пресечения.
Накануне вечером член наблюдательного совета компании «Укрзалізниця» Сергей Лещенко написал в Telegram, что Рудьковского «заметили в Монако».
Сам Рудьковский сообщил, что находится в Австрии и возвращается в Украину.
«Поскольку вчера вечером от журналистов прозвучали обвинения в мой адрес о месте пребывания, то считаю необходимым вернуться из Вены на родину. Я — самый заинтересованный человек в том, чтобы установить правду в деле о рейдерстве», — написал он.
- 25 февраля Офис генпрокурора заявил о вручении подозрений пяти лицам по делу о похищении главы компании «Нефтегаздобыча» Олега Семинского, который теперь является депутатом «Слуги народа». По данным следствия, организатором преступления был его бывший партнер по бизнесу, народный депутат нескольких созывов, бывший министр транспорта и связи Николай Рудьковский.
- Согласно материалам следствия, в 2012 году руководителя «Нефтегаздобычи» похитили и более трех лет незаконно удерживали в нечеловеческих условиях. Его систематически пытали, а от родственников требовали уплатить $200 тысяч «долга».