Суд отпустил экс-министра Рудьковского под ночной домашний арест

Печерский районный суд Киева отпустил бывшего министра транспорта и связи Николая Рудьковского под ночной домашний арест. Его подозревают в похищении человека.

Об этом сообщили агентству Интерфакс в Офисе генерального прокурора.

«Печерский районный суд по ходатайству адвоката изменил меру пресечения Рудьковскому на домашний арест в ночное время суток», — отметили в ведомстве.

Накануне апелляционный суд постановил арестовать Рудьковского и посадить в СИЗО на два месяца.