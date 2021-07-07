Суд отпустил экс-министра Рудьковского под ночной домашний арест

Печерский районный суд Киева отпустил бывшего министра транспорта и связи Николая Рудьковского под ночной домашний арест. Его подозревают в похищении человека.
Об этом сообщили агентству Интерфакс в Офисе генерального прокурора.
«Печерский районный суд по ходатайству адвоката изменил меру пресечения Рудьковскому на домашний арест в ночное время суток», — отметили в ведомстве.
Накануне апелляционный суд постановил арестовать Рудьковского и посадить в СИЗО на два месяца.
- 25 февраля Офис генпрокурора заявил о вручении подозрений пяти лицам по делу о похищении главы компании «Нефтегаздобыча» Олега Семинского, который теперь является депутатом «Слуги народа». По данным следствия, организатором преступления был его бывший бизнес-партнер, народный депутат нескольких созывов, бывший министр транспорта и связи Николай Рудьковский.
- Согласно материалам следствия, в 2012 году руководителя «Нефтегаздобычи» похитили и более трех лет незаконно удерживали в нечеловеческих условиях. Его систематически пытали, а от родственников требовали уплатить $200 тысяч «долга».