Экс-министра Рудьковского отправили в СИЗО по делу о похищении бывшего бизнес-партнера

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому и отправил его под арест по делу об организации похищения экс-главы компании «Нефтегаздобыча», а сейчас нардепа от «Слуги народа» Олега Семинского.
Об этом пишет пресс-служба суда.
«По результатам апелляционного рассмотрения апелляционную жалоба стороны защиты удовлетворена частично. Апелляционная жалоба прокурора удовлетворена. Постановление Печерского районного суда города Киева от 24 мая 2021 года отменено и принято новое, которым ходатайство следователя СБ Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого гражданина Р. удовлетворено», — говорится в сообщении.
Ранее Рудьковского по этому делу посадили под домашний арест, а теперь отправили за решетку. Там он пробудет минимум до 22 июля.
- 25 февраля Офис генпрокурора заявил о вручении подозрений пяти лицам по делу о похищении бывшего главы компании «Нефтегаздобыча» Олега Семинского, который теперь является депутатом «Слуги народа». По данным следствия, организатором преступления был его бывший бизнес-партнер, народный депутат нескольких созывов, бывший министр транспорта и связи Николай Рудьковский.
- Согласно материалам следствия, в 2012 году руководителя «Нефтегаздобыча» похитили и более трех лет незаконно удерживали в нечеловеческих условиях. Его систематически пытали, а от родственников требовали выплатить $200 тысяч «долга».