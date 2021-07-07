Суд відпустив ексміністра Рудьковського під нічний домашній арешт

Печерський районний суд Києва відпустив колишнього міністра транспорту і зв’язку Миколу Рудьковського під нічний домашній арешт. Його підозрюють у викраденні людини.

Про це повідомили агентству Інтерфакс в Офісі генерального прокурора.

«Печерський районний суд за клопотанням адвоката змінив запобіжний захід Рудьковському на домашній арешт в нічний час доби», — зазначили у відомстві.

Напередодні апеляційний суд постановив арештувати Рудьковського та посадити до СІЗО на два місяці.