Ехал в Вену, а оказался в Монако. Прокуратура требует изменить меру пресечения для экс-министра Рудьковского

Офис генпрокурора просит суд изменить меру пресечения подозреваемому по делу о похищении Олега Семинского экс-министру транспорта и связи времен Януковича Николаю Рудьковскому.
Дело в том, что подозреваемый уехал в Монако вместо того, чтобы лечиться в Вене, сообщает УП.
Рудьковского подозревают в организации похищения и пыток главы компании «Нефтегаздобыча» и по этому делу он должен находиться под домашним арестом. Но сейчас прокуратура ходатайствует об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей.
Такое решение приняли из-за нарушения подозреваемым условий выезда за границу — ему позволили улететь в Вену, но тот оказался в Монако и прокуратура подтвердила эту информацию.
Напомним, в начале июля Рудьковскому изменили меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест в связи с наличием у него ряда хронических заболеваний. Потом он обратился с ходатайством о предоставлении разрешения на выезд в Австрию для обследования и лечения с 5 по 21 августа 2021 года.
Необходимость выезда он мотивировал рекомендациями врачей и отсутствием в Украине необходимого медицинского оборудования и специалистов. Это разрешение он получил.
- 25 февраля Офис генпрокурора заявил о вручении подозрений пяти лицам по делу о похищении главы компании «Нефтегаздобыча» Олега Семинского, который теперь является депутатом «Слуги народа». По данным следствия, организатором преступления был его бывший партнер по бизнесу, народный депутат нескольких созывов, бывший министр транспорта и связи Николай Рудьковский.
- Согласно материалам следствия, в 2012 году руководителя «Нефтегаздобычи» похитили и более трех лет незаконно удерживали в нечеловеческих условиях. Его систематически пытали, а от родственников требовали уплатить $200 тысяч «долга».