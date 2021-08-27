Ехал в Вену, а оказался в Монако. Прокуратура требует изменить меру пресечения для экс-министра Рудьковского

Офис генпрокурора просит суд изменить меру пресечения подозреваемому по делу о похищении Олега Семинского экс-министру транспорта и связи времен Януковича Николаю Рудьковскому.

Дело в том, что подозреваемый уехал в Монако вместо того, чтобы лечиться в Вене, сообщает УП.

Рудьковского подозревают в организации похищения и пыток главы компании «Нефтегаздобыча» и по этому делу он должен находиться под домашним арестом. Но сейчас прокуратура ходатайствует об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей.

Такое решение приняли из-за нарушения подозреваемым условий выезда за границу — ему позволили улететь в Вену, но тот оказался в Монако и прокуратура подтвердила эту информацию.

Напомним, в начале июля Рудьковскому изменили меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест в связи с наличием у него ряда хронических заболеваний. Потом он обратился с ходатайством о предоставлении разрешения на выезд в Австрию для обследования и лечения с 5 по 21 августа 2021 года.

Необходимость выезда он мотивировал рекомендациями врачей и отсутствием в Украине необходимого медицинского оборудования и специалистов. Это разрешение он получил.