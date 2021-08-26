У НАТО пояснили, яких реформ очікують від України для вступу до Альянсу

Заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане запевнив, що рішення про вступ України в НАТО було підтверджено на найвищому політичному рівні в Альянсі і закликав продовжувати внутрішні реформи.

Про це він заявив в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

«Я думаю, що найважливіше політичне підтвердження Політики відкритих дверей, а також перспективи приєднання України та Грузії до НАТО, було зроблено лідерами НАТО на саміті в Брюсселі всього кілька місяців тому. Тож це справді так», — сказав Джоане.

За його словами, суть НАТО та Євросоюзу полягає в існуванні блоків на «фундаментальному припущенні», що період сфер впливу в Європі назавжди зник, а держави обирають свою долю відповідно до суверенного права вибору свого напрямку.

«Якщо Україна обирає, народ України та керівництво України обирають йти до західних інституцій, це те, що ми заохочуємо та підтримуємо. Ніхто не має права диктувати своїм сусідам чи комусь іншому в Європі, яку долю їм обирати. Це те, що є сутністю того, хто ми є і що ми представляємо», — наголосив заступник генсека Альянсу.

Окремо Джоане уточнив, що НАТО чекає від України реформування інституцій національної безпеки, управління та контролю, взаємосумісності у Збройних Силах, цивільного контролю, політичного контролю, парламентського нагляду, реформи сектору розвідки.

«Є й більш широкі речі, коли йдеться про боротьбу з корупцією, реформування судової системи, забезпечення того, щоб система функціонувала в рамках верховенства права, стримувань і противаг — усі ці питання не обов’язково пов’язані з оборонним сектором, але із цінностями, яких ми дотримуємось. Ось чому ми закликаємо Україну продовжувати в максимально можливому обсязі використовувати Річну національну програму», — додав він та нагадав, що в грудні відбудеться спільний перегляд цієї програми.