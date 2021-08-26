В НАТО объяснили, каких реформ ожидают от Украины для вступления в Альянс

Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ заверил, что решение о вступлении Украины в НАТО было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе и призвал продолжать внутренние реформы.
Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.
«Я думаю, что самое важное политическое подтверждение Политики открытых дверей, а также перспективы присоединения Украины и Грузии в НАТО, было сделано лидерами НАТО на саммите в Брюсселе всего несколько месяцев назад. Поэтому это действительно так», — сказал Джоанэ.
По его словам, суть НАТО и Евросоюза заключается в существовании блоков на «фундаментальном предположении», что период сфер влияния в Европе навсегда исчез, а государства выбирают свою судьбу в соответствии с суверенным правом выбора своего направления.
«Если Украина выбирает, народ Украины и руководство Украины выбирают идти к западным институциям, это то, что мы поощряем и поддерживаем. Никто не имеет права диктовать своим соседям или кому-то другому в Европе, какую судьбу им выбирать. Это то, что является сущностью того, кто мы есть и что мы представляем», — подчеркнул заместитель генсека Альянса.
Отдельно Джоанэ уточнил, что НАТО ждет от Украины реформирования институтов национальной безопасности, управления и контроля, совместимости в Вооруженных Силах, гражданского контроля, политического контроля, парламентского надзора, реформы сектора разведки.
«Есть и более широкие вещи, когда речь идет о борьбе с коррупцией, реформировании судебной системы, обеспечении того, чтобы система функционировала в рамках верховенства права, сдерживания и противовесов — все эти вопросы не обязательно связаны с оборонным сектором, но с ценностями, которых мы придерживаемся. Вот почему мы призываем Украину продолжать в максимально возможном объеме использовать Годовую национальную программу», — добавил он и напомнил, что в декабре состоится совместный пересмотр этой программы.
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