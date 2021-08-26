Проєкт City Express: «Укрзалізниця» тестує поїзд Stadler FLIRT для приміського сполучення

Компанія «Укрзалізниця» тестує швейцарський поїзд Stadler FLIRT, який в майбутньому планують пустити на маршрутах приміського сполучення та міської електрички в Києві, Дніпрі та Харкові.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

За планом перші Stadler FLIRT повинні запустити на маршрутах київського вузла до кінця 2022 року. Потім такі поїзди запустять на маршрутах у Дніпрі та Харкові.

Закупівля і запуск Stadler FLIRT — це частина проєкту City Express. Паралельно з тестом поїзду УЗ завершує підготовку технічних вимог до рухомого складу і вже до кінця вересня планує оголосити тендер. Серед джерел фінансування закупівлі розглядають як кошти держбюджету, так і кредитні, запропоновані виробниками.