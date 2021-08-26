Проект City Express: «Укрзалізниця» тестирует поезд Stadler FLIRT для пригородного сообщения

Компания «Укрзалізниця» тестирует швейцарский поезд Stadler FLIRT, который в будущем планируют пустить на маршрутах пригородного сообщения и городской электрички в Киеве, Днепре и Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

По плану первые Stadler FLIRT должны запустить на маршрутах киевского узла до конца 2022 года. Затем такие поезда запустят на маршрутах в Днепре и Харькове.

Закупка и запуск Stadler FLIRT — это часть проекта City Express. Параллельно с тестом поезда УЗ завершает подготовку технических требований к подвижному составу и уже к концу сентября планирует объявить тендер. Среди источников финансирования закупки рассматриваются как средства госбюджета, так и кредитные, предложенные производителями.