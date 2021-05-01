«Укрзалізниця» запускает новые электрички с местами для велосипедов

Компания «Укрзалізниця» вводит в действие десять новых вагонов для пригородных поездов со специальными местами для перевозки велосипедов.
Об этом пишет пресс-служба «УЗ».
«В течение ближайшего времени десять отремонтированных вагонов будут приняты в эксплуатацию железной дорогой и выедут на пути для качественного обслуживания пассажиров. При планировании ремонтов «Укрзалізницей» было принято решение оборудовать вагоны местами для перевозок велосипедов, а также увеличить удобство пользования», — говорится в сообщении.
Крепления для перевозки велосипедов будут расположены в первом и десятом вагонах.
«Также во время ремонта в вагонах установлена новая современная пожарная сигнализация с датчиками на огонь и задымление, видеонаблюдение для предотвращения вандализма, вагон оснащен видеокамерами по внешнему периметру и в голове поезда», — подчеркнули в УЗ.
Как отметил и. о. главы «Укрзалізниці» Иван Юрик, следующим шагом станет повышение инклюзивности пригородных поездов.
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