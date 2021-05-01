«Укрзалізниця» запускает новые электрички с местами для велосипедов

Компания «Укрзалізниця» вводит в действие десять новых вагонов для пригородных поездов со специальными местами для перевозки велосипедов.

Об этом пишет пресс-служба «УЗ».

«В течение ближайшего времени десять отремонтированных вагонов будут приняты в эксплуатацию железной дорогой и выедут на пути для качественного обслуживания пассажиров. При планировании ремонтов «Укрзалізницей» было принято решение оборудовать вагоны местами для перевозок велосипедов, а также увеличить удобство пользования», — говорится в сообщении.

Крепления для перевозки велосипедов будут расположены в первом и десятом вагонах.