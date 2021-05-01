«Укрзалізниця» запускає нові електрички з місцями для велосипедів

Компанія «Укрзалізниця» вводить у дію десять нових вагонів для приміських поїздів зі спеціальними місцями для перевезення велосипедів.

Про це пише пресслужба «УЗ».

«Упродовж найближчого часу десять відремонтованих вагонів будуть прийняті в експлуатацію залізницею та виїдуть на колію для якісного обслуговування пасажирів. При плануванні ремонтів «Укрзалізницею» було прийняте рішення обладнати вагони місцями для перевезень велосипедів, а також збільшити зручність користування», — йдеться у повідомленні.

Кріплення для перевезення велосипедів будуть розташовані у першому та десятому вагонах.