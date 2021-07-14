«Укрзалізниця» построила путь в зону отчуждения ЧАЭС

«Укрзалізниця» завершила реконструкцию пути между станциями «Вильча» и «Янов», который соединяет зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с основной железнодорожной сетью. Сейчас ведутся подготовительные работы к запуску первого тестового поезда.
Об этом говорится в сообщении компании.
Во время реконструкции заменили железнодорожное полотно и реконструировали 24,56 км пути.
Уже в ближайшее время в зону отчуждения будут доставлять отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций: Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской, для хранения в течение следующих 100 лет.
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