Ученые: Радиация, которую получили ликвидаторы аварии на ЧАЭС, никак не повлияла на здоровье их детей

Ученые установили, что полученная ликвидаторами аварии на Чернобыльской атомной электростанции радиация почти не повлияла на их половые клетки и, соответственно, не ухудшила здоровье их детей.
Результаты соответствующего исследования опубликовали в авторитетном журнале Science.
Исследованием занимались ученые из Украины, России, Японии, Бразилии, США и Тайваня. Они секвенировали геномы 130 детей, зачатых в период с 1987 по 2002 год, а также геномы их родителей. Это были ликвидаторы и люди, которые проживали в 45-километровой зоне вокруг ЧАЭС во время аварии. Также ученые взяли предварительные данные родителей о полученной дозе радиации.
В результате исследования ученые выяснили, что мутации генов, которые могли возникнуть из-за радиационного воздействия, не передались детям «чернобыльцев».
Это одно из самых масштабных исследований в этом направлении. По словам ученых, его результаты позволят лучше понять долгосрочные последствия радиационного воздействия на здоровье людей, особенно будущих поколений детей тех, кто был облучен радиацией.
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