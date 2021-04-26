СБУ обнародовала секретные документы об аварии на Чернобыльской АЭС — там есть самый первый доклад «наверх» о взрыве

Государственный архив Службы безопасности Украины обнародовал секретные документы КГБ по аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства и добавили ссылку, где можно с ними ознакомиться. Всего обнародовали 35 документов.

Среди них — самый первый доклад «наверх» о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова (добавляем его ниже), переговоры операторов станции в момент аварии, эвакуация почти 45 тысяч жителей Припяти и прилегающих районов.

В СБУ отметили, что архивные дела свидетельствуют, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года. «Например, в 1982 году на 1 энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным «приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов». В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках», — отметили в ведомстве.

Начальник отдела службы УКГБ СССР по Москве Самойлов А. писал руководству в 1983 году, что ЧАЭС — одна из самых опасных атомных станций в СССР «из-за отсутствия средств безопасности», а в случае аварии «в эпицентре радиоактивность будет в 60 раз выше, чем при взрыве атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки».

Как добавляют в СБУ, архивные документы также свидетельствуют, что после аварии советская власть искала разные «теории заговора», но не признавала реальности.

Уже 27 апреля был готов перечень «неблагонадежных» жителей Припяти, иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС, а также «сектантов, представителей немецкой национальности и тех, кто ведет переписку с заграницей». А позже появляются документы, что «националисты» хотели получить образцы зараженной почвы с помощью «агентурной сети в Киеве», чтобы дискредитировать советское руководство в мире.