СБУ оприлюднила секретні документи про аварію на Чорнобильській АЕС — там є найперша доповідь «наверх» про вибух

Державний архів Служби безпеки України оприлюднив секретні документи КДБ щодо аварії на Чорнобильській АЕС, що сталася 26 квітня 1986 року.

Про це повідомили у пресслужбі відомства і додали посилання, де можна з ними ознайомитися. Загалом оприлюдили 35 документів.

Серед них — найперша доповідь «наверх» про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова (додаємо її нижче), переговори операторів станції в момент аварії, евакуація майже 45 тисяч жителів Прип’яті та прилеглих районів.

У СБУ зазначили, що архівні справи свідчать, що аварії на ЧАЕС траплялися і до 26 квітня 1986 року. «Наприклад, у 1982 році на 1 енергоблоці відбувся значний викид радіоактивних речовин. Але доповідь КДБ про це закінчується звичним «здійснено заходи для недопущення панічних і провокаційних чуток». У 1984 році аварійні ситуації були на 3 і 4 енергоблоках», — зазначили у відомстві.

Начальник відділу служби УКДБ СРСР по Москві Самойлов А. писав керівництву в 1983 році, що ЧАЕС є однією з найнебезпечніших атомних станцій в СРСР «через відсутність засобів безпеки», а в разі аварії «в епіцентрі радіоактивність буде в 60 разів вищою, ніж при вибуху атомних бомб у Хіросімі та Нагасакі».

Як додають у СБУ, архівні документи також свідчать, що після аварії радянська влада шукала різні «теорії змови», але не визнавала реальності.

Уже 27 квітня був готовий перелік «неблагонадійних» жителів Прип’яті, іноземних делегацій, які відвідували ЧАЕС, а також «сектантів, представників німецької національності та тих, хто листується із закордоном». А згодом з’являються документи, що «націоналісти» хотіли отримати зразки зараженого ґрунту за допомогою «агентурної мережі в Києві», щоб дискредитувати радянське керівництво у світі.