«Укрзалізниця» збудувала колію в зону відчуження ЧАЕС

«Укрзалізниця» завершила реконструкцію колії між станціями «Вільча» та «Янів», що з’єднує зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції з основною залізничною мережею. Наразі тривають підготовчі роботи до запуску першого тестового поїзда.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Під час реконструкції замінили залізничне полотно та реконструювали 24,56 км колії.

Уже найближчим часом у зону відчуження будуть доправляти відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій: Рівненської, Хмельницької та Южно-Української, для зберігання там упродовж наступних 100 років.