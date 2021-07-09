«Укрзалізниця» показала першу інклюзивну електричку. Маршрут потяга ще невідомий

«Укрзалізниця» презентувала перший модернізований інклюзивний приміський потяг і сподівається, що надалі їх стане більше.

Про це повідомила пресслужба залізниці.

Нова електричка має вагони, обладнані для людей з інвалідністю. Там є пандуси, кнопки виклику поїздної бригади та місця для інваліднних візків, а всі інструкції нанесені шрифтом Брайля.

Також під час модернізації замінили низку систем і деталей інтерʼєру, зокрема встановили кріплення для велосипедів. Загалом у потязі 10 вагонів і 990 місць.

Модернізація коштувала 70,6 мільйона гривень, зокрема на впровадження інклюзивності витратили майже 2,2 мільйона.

До кінця 2021 року планують провести капітальний ремонт ще шістьох електричок — на це піде 300 мільйонів гривень.