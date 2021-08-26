CNN: Таліби «помістили» експрезидента Афганістану Карзая під домашній арешт

Таліби позбавили охорони колишнього президента Афганістану Хаміда Карзая і Абдуллу Абдуллу — афганського посадовця, який очолює Вищу раду національного примирення.

Про це повідомляє CNN.

Таліби також конфіскували в охоронців Карзая зброю і забрали його автомобілі, що спонукало колишнього президента переїхати до Абдулли. Згодом таліби також обшукали будинок Абдулли та забрали його автомобілі.

За словами джерела видання, Карзай та Абдулла фактично перебувають під домашнім арештом в Кабулі. Раніше представник талібів сказав CNN, що «Талібан» провів переговори з експрезидентом Карзаєм і Абдуллою щодо утворення нового уряду країни.