CNN: Талибы «поместили» экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест

Талибы лишили охраны бывшего президента Афганистана Хамида Карзая и Абдуллу Абдуллу, афганского чиновника, возглавляющего Высший совет национального примирения.

Об этом сообщает CNN.

Талибы также конфисковали оружие у охранников Карзая и забрали его автомобили, что побудило бывшего президента переехать к Абдулле. Позже в среду талибы также обыскали дом Абдуллы и забрали его автомобили.

По словам источника издания, Карзай и Абдулла фактически находятся под домашним арестом в Кабуле. Ранее представитель талибов сказал CNN, что «Талибан» провел переговоры с экс-президентом Карзаем и Абдуллой.