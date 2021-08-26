CNN: Талибы «поместили» экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест

Талибы лишили охраны бывшего президента Афганистана Хамида Карзая и Абдуллу Абдуллу, афганского чиновника, возглавляющего Высший совет национального примирения.
Об этом сообщает CNN.
Талибы также конфисковали оружие у охранников Карзая и забрали его автомобили, что побудило бывшего президента переехать к Абдулле. Позже в среду талибы также обыскали дом Абдуллы и забрали его автомобили.
По словам источника издания, Карзай и Абдулла фактически находятся под домашним арестом в Кабуле. Ранее представитель талибов сказал CNN, что «Талибан» провел переговоры с экс-президентом Карзаем и Абдуллой.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что захватили власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории Афганистана. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, сотрудничавших с США и союзниками.
- 19 августа, в день 102-й годовщины независимости Афганистана от Британской империи, радикальное движение «Талибан» официально заявило о создании «Исламского Эмирата Афганистан».