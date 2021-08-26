Американські метеорологи: 2020-й став найспекотнішим роком для Європи

Американське метеорологічне товариство заявило, що минулий 2020 рік був найспекотнішим роком для Європи. Окрім цього, 2020 рік увійшов до трійки найбільш спекотних для світу (загалом усі пʼять найтепліших років в Європі були з 2014 року).
Про це йдеться у звіті спільноти, який опублікували 25 серпня, а його деталі розповідає CNN.
Метеорологічне бюро Великої Британії, яке брало участь у підготовці звіту, заявило, що рекорд був побитий «значною мірою». Середні температури в Європі минулого року були на +1,9 °C вищі за середнє значення 1981—2010 років (цей період використовують як орієнтир для вимірювання того, як змінюються температури).
17 європейських країн повідомили про рекордно високі річні температури: Франція, Іспанія, Швейцарія, Бельгія, Норвегія та Швеція. В Арктиці середня температура повітря у 2020 році була найвищою за всю історію спостережень і на +2,1 °C вище середнього значення за 1981—2010 роки. В Антарктиді також було дуже тепло: на станції Есперанса 6 лютого 2020 року температура досягла +18,3 °C, що стало найвищою температурою, зареєстрованою на континенті, і значно вищою за попередній рекорд 2015 року — +17,2 °C. В інших частинах світу також спостерігалися рекордно високі температури, в тому числі в Японії, Мексиці і на Сейшельських островах.
У доповіді говориться, що цього літа більша частина північної півкулі зіткнулася з екстремальними погодними умовами, спричиненими зміною клімату, у вигляді хвиль аномальної спеки і лісових пожеж у Греції, Італії, США, Канаді, Туреччині і Франції, а в Німеччині і Бельгії у липні відбулися смертоносні повені.
У той час як пандемія дещо пригальмувала економічну активність в усьому світі і призвела до скорочення викидів вуглекислого газу на 6—7%, глобальна концентрація парникових газів виросла до нового максимуму у 2020 році.
Оперативний метеоролог з Метеорологічного бюро та провідний спеціаліст Роберт Данн заявив: «Цей звіт доповнює всі інші дані про те, що зміна клімату, викликана діяльністю людини, впливає на всі частини земної кулі, але не у всіх регіонах ця зміна відбувається з однаковою швидкістю».
«Два градуси можуть здатися не надто вражаючими для звичайної людини на вулиці — ви можете не помітити різниці в два градуси, якщо вийдете на вулицю. Але ця невелика зміна середніх температур призводить до значної зміни частоти та інтенсивності деяких погодних умов, особливо у періоди спеки, подібні до тих, які відбуваються в Європі, а також у Північній Америці», — зазначила виконавча директорка Королівського метеорологічного товариства Ліз Бентлі. Вона додала, що цей звіт за 2020 рік «відображає реальність» і є «ще одним свідченням того, що наш клімат змінюється».
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