Американські метеорологи: 2020-й став найспекотнішим роком для Європи

Американське метеорологічне товариство заявило, що минулий 2020 рік був найспекотнішим роком для Європи. Окрім цього, 2020 рік увійшов до трійки найбільш спекотних для світу (загалом усі пʼять найтепліших років в Європі були з 2014 року).

Про це йдеться у звіті спільноти, який опублікували 25 серпня, а його деталі розповідає CNN.

Метеорологічне бюро Великої Британії, яке брало участь у підготовці звіту, заявило, що рекорд був побитий «значною мірою». Середні температури в Європі минулого року були на +1,9 °C вищі за середнє значення 1981—2010 років (цей період використовують як орієнтир для вимірювання того, як змінюються температури).

17 європейських країн повідомили про рекордно високі річні температури: Франція, Іспанія, Швейцарія, Бельгія, Норвегія та Швеція. В Арктиці середня температура повітря у 2020 році була найвищою за всю історію спостережень і на +2,1 °C вище середнього значення за 1981—2010 роки. В Антарктиді також було дуже тепло: на станції Есперанса 6 лютого 2020 року температура досягла +18,3 °C, що стало найвищою температурою, зареєстрованою на континенті, і значно вищою за попередній рекорд 2015 року — +17,2 °C. В інших частинах світу також спостерігалися рекордно високі температури, в тому числі в Японії, Мексиці і на Сейшельських островах.